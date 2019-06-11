Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прежней жизни у него не будет»: Разин оценил перспективы Алибасова 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram оценил дальнейшие перспективы своего коллеги и давнего друга продюсера группы «На-На» Бари Алибасова после выхода того из комы. Он считает, что теперь в жизни супруга актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной начинается новый период.
«Сегодня наконец-таки спустя пять суток Бари Каримович пришел в сознание после комы. Конечно, прежней жизни у него больше не будет, потому что пищевод очень серьезно пострадал. Но группа «Ласковый май» и я лично молимся за его здоровье», — заявил легендарный продюсер.
Кстати, ранее он рассказывал, что ему удалось проникнуть по тайным коридорам в клинику, где лежит Алибасов. Разин лично оценил его не самое хорошее состояние.
Бари Алибасов вышел из комы после пяти дней нахождения в медикаментозном сне. Врачи до последнего отказывались делать какие-то прогнозы, после того, как продюсер по ошибке выпил ядовитую жидкость вместо схожего по упаковке питьевого йогурта. Между тем сын продюсера, Бари Алибасов-младший заявил, что сейчас его отец больше похож на пятилетнего ребенка. Он ничего не помнит. Не узнает даже своего сына и Лидию Федосееву-Шукшину. Продюсер считает, что это врачи больницы, где он непонятно как оказался.
Teleprogramma.pro: последние новости
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара» «Шоу очень плохое»: Муцениеце раскритиковала AgentShow Ивлеевой Друг Пелагеи — исполнитель Алексей Сафиулин найден мертвым
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колокольцев решил судьбу Голунова123
«Критическая ситуация»: у ракет «Ангара» возникла проблема135
Макаревич открестился от концерта у Кремля18
Медведев допустил сокращение рабочей недели183
Мужа Алсу спросили о скандале на «Голос. Дети»18
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение