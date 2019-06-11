«Прежней жизни у него не будет»: Разин оценил перспективы Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram оценил дальнейшие перспективы своего коллеги и давнего друга продюсера группы «На-На» Бари Алибасова после выхода того из комы. Он считает, что теперь в жизни супруга актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной начинается новый период.

«Сегодня наконец-таки спустя пять суток Бари Каримович пришел в сознание после комы. Конечно, прежней жизни у него больше не будет, потому что пищевод очень серьезно пострадал. Но группа «Ласковый май» и я лично молимся за его здоровье», — заявил легендарный продюсер.

Кстати, ранее он рассказывал, что ему удалось проникнуть по тайным коридорам в клинику, где лежит Алибасов. Разин лично оценил его не самое хорошее состояние.

Бари Алибасов вышел из комы после пяти дней нахождения в медикаментозном сне. Врачи до последнего отказывались делать какие-то прогнозы, после того, как продюсер по ошибке выпил ядовитую жидкость вместо схожего по упаковке питьевого йогурта. Между тем сын продюсера, Бари Алибасов-младший заявил, что сейчас его отец больше похож на пятилетнего ребенка. Он ничего не помнит. Не узнает даже своего сына и Лидию Федосееву-Шукшину. Продюсер считает, что это врачи больницы, где он непонятно как оказался.