У солистки «Винтажа» диагностировали психическое расстройство

У солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство, сообщает издание StarHit.

Плетнева страдает диссоциативным расстройством идентичности — раздвоением личности, в результате чего нередко совершает на сцене неадекватные действия.

Так, в прошедшую субботу во время выступления в клубе «Известия Холл» в Москве Плетнева прыгнула со сцены в толпу зрителей, которые подхватили ее на руки и пронесли около 20 метров.

Как следует из опубликованной изданием справки, диагноз был поставлен певице в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

В справке сообщается, что диагноз освобождает Плетневу от ответственности за совершение «любых неадекватных, противоправных и противозаконных действий во время концертных выступлений и других публичных мероприятий».

По информации StarHit, администрация группы «Винтаж» уведомляет организаторов концертов о диагнозе солистки и предоставляет копию справки.