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У солистки «Винтажа» диагностировали психическое расстройство 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
У солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство, сообщает издание StarHit.
Плетнева страдает диссоциативным расстройством идентичности — раздвоением личности, в результате чего нередко совершает на сцене неадекватные действия.
Так, в прошедшую субботу во время выступления в клубе «Известия Холл» в Москве Плетнева прыгнула со сцены в толпу зрителей, которые подхватили ее на руки и пронесли около 20 метров.
Как следует из опубликованной изданием справки, диагноз был поставлен певице в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
В справке сообщается, что диагноз освобождает Плетневу от ответственности за совершение «любых неадекватных, противоправных и противозаконных действий во время концертных выступлений и других публичных мероприятий».
По информации StarHit, администрация группы «Винтаж» уведомляет организаторов концертов о диагнозе солистки и предоставляет копию справки.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Анна Плетнева
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