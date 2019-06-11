Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Эксперты компании Group IB подтвердили выводы об использовании накруток голосов в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

В конце мая сообщалось, что брат участницы шоу «Голос. Дети» Рушаны Валеевой Ильгиз написал заявление на Алсу и её мужа. Он требует привлечь семью к уголовной ответственности за влияния на результат конкурса.

Ян Абрамов заявил радиостанции «Говорит Москва», что не намерен комментировать это.

«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу».