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Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать итоги проверки голосования на «Голос. Дети» 

Говорит Москва 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Эксперты компании Group IB подтвердили выводы об использовании накруток голосов в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
В конце мая сообщалось, что брат участницы шоу «Голос. Дети» Рушаны Валеевой Ильгиз написал заявление на Алсу и её мужа. Он требует привлечь семью к уголовной ответственности за влияния на результат конкурса.
Ян Абрамов заявил радиостанции «Говорит Москва», что не намерен комментировать это.
«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу».
16 мая Первый канал аннулировал результаты голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети». Гендиректор Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял. 24 мая состоялся спецвыпуск, победителями были объявлены все финалисты.
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Шоу-бизнес , Константин Эрнст , Ян Абрамов , Радиостанция "Говорит Москва"
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