Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандал на «Голос. Дети»: раскрыты итоги проверки накрутки на шоу 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Компания Group-IB, проверявшая результаты голосования на шоу «Голос. Дети», подтвердила первоначальные выводы о накрутке голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговый отчет компании.
Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. На втором месте оказался Ержан Максим, а на третьем — Валерий Кузаков.
Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов. К расследованию привлекли Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола.
Специалисты сообщали, что в ходе голосования происходила массированная автоматизированная отправка смс на короткий номер в пользу одного из участников проекта.
Group-IB обнаружила две группы номеров, с которых голосовали за Абрамову. По данным компании, всего с них поступило более 41 тысячи голосов: 33 175 звонков из Башкирии и 8216 СМС из Ленинградской области.
До этого сообщалось, что автоматизированная накрутка принесла более 38 тысяч голосов: восемь тысяч смс и 30 тысяч звонков.
Агентство «Москва» уточняет, что эксперты обратили внимание на резкий старт голосования за участника 7 (Микелла Абрамова), с высокой плотностью звонков и SMS с самого начала ее выступления. В суперфинале за нее отдавали 250 голосов в секунду, а за соперников по 170 и менее 100 голосов соответственно.
«Первый канал» аннулировал результаты конкурса и провел специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов, в котором их всех объявили победителями и подарили по миллиону рублей.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Ян Абрамов , Интерпол , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колокольцев решил судьбу Голунова123
«Критическая ситуация»: у ракет «Ангара» возникла проблема135
Макаревич открестился от концерта у Кремля18
Медведев допустил сокращение рабочей недели183
Мужа Алсу спросили о скандале на «Голос. Дети»18
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение