Скандал на «Голос. Дети»: раскрыты итоги проверки накрутки на шоу

Компания Group-IB, проверявшая результаты голосования на шоу «Голос. Дети», подтвердила первоначальные выводы о накрутке голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговый отчет компании.

Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. На втором месте оказался Ержан Максим, а на третьем — Валерий Кузаков.

Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов. К расследованию привлекли Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола

Специалисты сообщали, что в ходе голосования происходила массированная автоматизированная отправка смс на короткий номер в пользу одного из участников проекта.

Group-IB обнаружила две группы номеров, с которых голосовали за Абрамову. По данным компании, всего с них поступило более 41 тысячи голосов: 33 175 звонков из Башкирии и 8216 СМС из Ленинградской области.

До этого сообщалось, что автоматизированная накрутка принесла более 38 тысяч голосов: восемь тысяч смс и 30 тысяч звонков.

Агентство «Москва» уточняет , что эксперты обратили внимание на резкий старт голосования за участника 7 (Микелла Абрамова), с высокой плотностью звонков и SMS с самого начала ее выступления. В суперфинале за нее отдавали 250 голосов в секунду, а за соперников по 170 и менее 100 голосов соответственно.

«Первый канал» аннулировал результаты конкурса и провел специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов, в котором их всех объявили победителями и подарили по миллиону рублей.