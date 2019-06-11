В группе «На-На» отреагировали на выход Алибасова из комы

По словам Политова, музыканты теперь верят только в хорошее и обещают порадовать продюсера новым клипом. Сейчас они готовят новый гастрольный тур и переживают, что основную часть программы Алибасов держал в своей голове.

"Но мы надеемся, он уже скоро придет в себя", — цитирует Политова "Рен ТВ".

Ранее сообщалось, что в Сеть слили фото вышедшего из комы Алибасова с сыном.

Бари Алибасов 4 июня случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. Несколько дней он находился в искусственной коме.