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В группе «На-На» отреагировали на выход Алибасова из комы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участник группы "На-на" Владимир Политов отреагировал на новость о выходе продюсера коллектива Бари Алибасова из комы.
По словам Политова, музыканты теперь верят только в хорошее и обещают порадовать продюсера новым клипом. Сейчас они готовят новый гастрольный тур и переживают, что основную часть программы Алибасов держал в своей голове.
"Но мы надеемся, он уже скоро придет в себя", — цитирует Политова "Рен ТВ".
Ранее сообщалось, что в Сеть слили фото вышедшего из комы Алибасова с сыном.
Бари Алибасов 4 июня случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. Несколько дней он находился в искусственной коме.
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Шоу-бизнес , Владимир Политов , Бари Алибасов , РЕН ТВ
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