Певица Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 11 Июн 2019 в 3:27 PDT Российская певица Пелагея написала в своем Instagram, что у скончавшегося участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".

"Сафиулин Леша. Лёсик… Поле было 9 лет, Паше — 10 лет, Антону — 11, когда будущая группа "Пелагея" познакомились с ним. Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть… Прости нас, Леша. И прощай", — написала артистка.

Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа в Москве, был солистом Московской филармонии и Мариинского театра, а также снимался в кино. Он принял участие в шестом сезоне шоу "Голос", где его наставницей выступила певица Пелагея.