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Звезду «Голоса» убил недосып 

Рамблер 17 минут назад
Участник шоу «Голос», 44-летний певец, Алексей Сафиулин скончался ночью у себя дома от сердечного приступа. Как сообщили его близкие в Instagram, артист был переутомлен жарой и перелетом с гастролей. Ранее сообщалось, что Сафиулин уснул и утонул в ванной. У певца остались жена и двое детей.
Алексей Сафиулин родился в Москве, поступил на вокальное отделение ГИТИСа и участвовал в российских и международных конкурсах. Выступал на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также артист озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная», мультфильма «Вверх» и записал саундтрек к картине «ДухLess».
Славу Сафиулину принесло участие в шестом сезоне шоу «Голос», где его наставницей была Пелагея.
Шоу-бизнес , Фото , Валерий Гергиев
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