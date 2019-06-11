Звезду «Голоса» убил недосып

Участник шоу «Голос», 44-летний певец, Алексей Сафиулин скончался ночью у себя дома от сердечного приступа. Как сообщили его близкие в Instagram, артист был переутомлен жарой и перелетом с гастролей. Ранее сообщалось, что Сафиулин уснул и утонул в ванной. У певца остались жена и двое детей.

Алексей Сафиулин родился в Москве, поступил на вокальное отделение ГИТИСа и участвовал в российских и международных конкурсах. Выступал на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Также артист озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная», мультфильма «Вверх» и записал саундтрек к картине «ДухLess».

Славу Сафиулину принесло участие в шестом сезоне шоу «Голос», где его наставницей была Пелагея.