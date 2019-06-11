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«Просто выключили человека»: подробности смерти участника «Голоса» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @alexeysafiulin
Подруга певца Алексея Сафиулина Елена Решетникова опровергла информацию о его гибели в ванне. Об этом сообщает телеканал «360».
Ранее «СтарХит» сообщил, что тело артиста обнаружили в ванной.
«Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо», — заявила Решетникова.
По ее словам, Сафиулин вместе с женой прилетел из Казани, где он выступал. Супруги легли отдохнуть, но певец внезапно почувствовал себя плохо.
Решетникова рассказала, что виделись с ним в день смерти, они смеялись, и беды ничто не предвещало.
«Для нас это было как гром среди ясного неба… Я реву и не могу этого осознать. Утром мы еще виделись, прикалывались. <…> Просто в один миг выключили человека», — сказала она.
Сафиулин скончался в ночь на 9 июня. У певца остались жена и двое детей. Прощание с ним состоится 13 июня, до этого момента эксперты должны установить точную причину смерти.
Сафиулин был солистом Московской государственной академической филармонии, затем выступал на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также артист озвучивал героев сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная», мультфильма «Вверх» и записал саундтрек к картине «ДухLess», два года назад он принял участие в шоу «Голос».
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Гергиев , Елена Решетникова , StarHit
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