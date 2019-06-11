«Просто выключили человека»: подробности смерти участника «Голоса»

Подруга певца Алексея Сафиулина Елена Решетникова опровергла информацию о его гибели в ванне. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее «СтарХит» сообщил , что тело артиста обнаружили в ванной.

«Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо», — заявила Решетникова.

По ее словам, Сафиулин вместе с женой прилетел из Казани, где он выступал. Супруги легли отдохнуть, но певец внезапно почувствовал себя плохо.

Решетникова рассказала, что виделись с ним в день смерти, они смеялись, и беды ничто не предвещало.

«Для нас это было как гром среди ясного неба… Я реву и не могу этого осознать. Утром мы еще виделись, прикалывались. <…> Просто в один миг выключили человека», — сказала она.

Сафиулин скончался в ночь на 9 июня. У певца остались жена и двое детей. Прощание с ним состоится 13 июня, до этого момента эксперты должны установить точную причину смерти.