Подруга Сафиулина рассказала о последних минутах жизни певца

Близкая подруга и коллега скоропостижно скончавшегося певца Алексея Сафиулина Елена Решетникова во время беседы с «360» рассказала, что ничего не предвещало беды. В этот день они вместе в рамках общего музыкального проекта были на гастролях в Казани . Дома Сафиулину внезапно стало плохо и он умер от сердечного приступа.

«Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему стало плохо, он начал сам таблетки какие-то пить. Ему резко стало плохо и супруга Катя ничего не смогла сделать. Он был абсолютно живой, здоровый. Не то, чтобы он болел или плохо себя чувствовал накануне. Нет», — рассказала Решетникова.

Подруга певца отметила, что до сих пор не может этого осознать и постоянно плачет.

«Для нас это было как гром среди ясного неба… Я реву и не могу этого осознать. Утром мы еще виделись, прикалывались. Ничего не предвещало беды. Просто в один миг выключили человека», — поделилась своими переживаниями собеседница.

Сафиулин умер в ночь на 9 июня. Артисту было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Певец окончил вокальное отделение ГИТИСа. С 1998 по 2000 год солировал в Московской государственной академической филармонии. Потом семь лет выступал на сцене Мариинского театра. В 2017 году Сафиулин принял участие в телевизионном шоу «Голос».