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«Ходил с пеной изо рта»: случай с «Кротом» оказался не первым для Алибасова 

Рамблер 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Участник группы «На-На» Владимир Политов заявил, что и до инцидента с «Кротом» Бари Алибасов несколько раз по ошибке употреблял бытовую химию. Об этом музыкант рассказал в эфире программы «Привет, Андрей», выпуск которой опубликован на YouTube.
По словам Политова, один из таких случаев произошел, когда Алибасов чистил зубы.
«Так же, без очков, взял жидкость для ополаскивания рта, а оказалось, что это жидкость для мытья посуды. И он ходил с пучком пены изо рта», — заявил он, отметив, что Алибасов до сих пор вспоминает эту историю с улыбкой.
Другой участник «На-На», Вячеслав Жеребкин вспомнил, как однажды Алибасов пожарил яичницу на средстве для мытья посуды.
«Он пожарил уже, начал есть, не сразу догадался», — отметил Жеребкин.
Певец добавил, что Алибасов всегда сам занимается домашней работой.
Шоу-бизнес , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов
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