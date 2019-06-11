«Ходил с пеной изо рта»: случай с «Кротом» оказался не первым для Алибасова

Участник группы «На-На» Владимир Политов заявил, что и до инцидента с «Кротом» Бари Алибасов несколько раз по ошибке употреблял бытовую химию. Об этом музыкант рассказал в эфире программы «Привет, Андрей», выпуск которой опубликован на YouTube. По словам Политова, один из таких случаев произошел, когда Алибасов чистил зубы. «Так же, без очков, взял жидкость для ополаскивания рта, а оказалось, что это жидкость для мытья посуды. И он ходил с пучком пены изо рта», — заявил он, отметив, что Алибасов до сих пор вспоминает эту историю с улыбкой. Другой участник «На-На», Вячеслав Жеребкин вспомнил, как однажды Алибасов пожарил яичницу на средстве для мытья посуды. «Он пожарил уже, начал есть, не сразу догадался», — отметил Жеребкин. Певец добавил, что Алибасов всегда сам занимается домашней работой.