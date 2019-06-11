Стала известна причина смерти звезды «Голоса»

Близкие артиста Алексея Сафиулина заявили, что причиной его смерти стал сердечный приступ, сообщает РИА Новости.

Известно, что на состояние здоровья певца повлияла столичная жара, а также напряжение от перелетов и гастролей.

Артист скончался в ночь на 9 июня. Ранее сообщалось, что 44-летний певец мог заснуть в ванной.

Сафиулин прославился участием в телешоу «Голос», где его наставницей была артистка Пелагея. До этого он несколько лет работал под руководством Валерия Гергиева в Мариинском театре. Также Сафиулин был сотрудником Московской филармонии.

У певца осталось двое детей.