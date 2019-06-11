Алибасов не помнит своего имени

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Ничего не помнит: Алибасов пришел в сознание 

Рамблер + ещё 6 34 минуты назад
Продюсер Бари Алибасов во вторник, 11 июня, очнулся после медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне сообщалось, что Алибасов должен был провести в состоянии медикаментозного сна около двух суток, но остается в нем уже четыре дня.
«Отец проснулся. Сейчас это самое главное», — процитировало агентство сына продюсера Бари Алибасова-младшего.
Сын продюсера рассказал, что Алибасов пока не может говорить и не помнит даже своего имени. Он выразил надежду, что в ближайшее время он придет в себя.
Telegram-канал Mash
Алибасов-младший отметил, что для здоровья его отца все еще существуют угрозы: когда сойдет струп на месте ожога, может начаться внутреннее кровотечение, грозящее летальным исходом.
Ранее 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию.
Представители Алибасова сообщали, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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