Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой

На личной страничке в Instagram украинская исполнительница обратилась к подписчикам, отметив, что после медового месяца они с Потапом вернулись к привычному графику. По словам Насти, по она уже дает концерты каждый день. При этом певица продолжает получать поздравления со свадьбой.

«Видела, что нас назвали украинской королевской семьей! Смотрю на фото и, правда, наша свадьба получилась королевской #royalwedding (Королевской, — Прим. ред.). Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Спасибо, нашим любимым фанатам, что проживаете с нами эти эмоции! Мы вас безумно любим!» — отметила певица.

Ранее в одном из своих интервью избранник Анастасии признался, почему он молчал о романе с Каменских. По словам музыканта, как и всякому влюбленному, ему хотелось кричать о чувствах. Но сделать этого Потап не мог, ведь у артиста на тот момент была семья. Со своей теперь уже экс-супругой Ириной исполнитель познакомился задолго до встречи с Настей. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Однако появление общего ребенка не помогло сохранить брак.