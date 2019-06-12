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Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью 

Аргументы Недели + ещё 3 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз. Артистка ушла из жизни 18 апреля в возрасте 55 лет.
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Юлия Вербицкая-Линник отметила, что в последние два года помогала Цывиной бороться за наследство последнего супруга Александра Благонравова. Актриса мечтала поскорее закончить дело, поскольку ощущала, что ее "прокляли". Иногда Ирина и вовсе утверждала, что процесс забирает ее жизнь, передает "Собеседник.Ru".
По словам юриста, в какой-то момент в адрес Цывиной полетели анонимные угрозы.
Адвокат добавила, что по роковому совпадению всего лишь через неделю после того, как были завершены последние судебные формальности, Ирина Константиновна скончалась.
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