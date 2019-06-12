Адвокат: актрисе Ирине Цывиной угрожали перед смертью

Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти женщина начала опасаться за свою жизнь из-за постоянно поступающих угроз. Артистка ушла из жизни 18 апреля в возрасте 55 лет.

Юлия Вербицкая-Линник отметила, что в последние два года помогала Цывиной бороться за наследство последнего супруга Александра Благонравова. Актриса мечтала поскорее закончить дело, поскольку ощущала, что ее "прокляли". Иногда Ирина и вовсе утверждала, что процесс забирает ее жизнь, передает "Собеседник.Ru".

По словам юриста, в какой-то момент в адрес Цывиной полетели анонимные угрозы.

Адвокат добавила, что по роковому совпадению всего лишь через неделю после того, как были завершены последние судебные формальности, Ирина Константиновна скончалась.