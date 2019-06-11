Ольга Бузова напоролась на альфонсов

У себя в инстаграме Ольга Бузова призналась, что примет участие в съемках очередного романтического проекта. Она объявила о кастинге для нового шоу, где могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.

Фолловеры Бузовой в ответ отметили, что у нее уже не получилось найти любовь на шоу "Замуж за Бузову", а одна из подписчиц спросила, не боится ли певица или телеведущая наткнуться на альфонса. Бузова решила отреагировать на этот комментарий и заверила, что жизненный опыт позволит ей отличить альфонса от достойного претендента на ее сердце.

"У меня на альфонсов уже нюх. Я их издалека вижу. Три основные признака: красивое тело, пресс и вода в уши", — цитирует артистку "5 канал".