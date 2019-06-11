Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Бузова напоролась на альфонсов 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
У себя в инстаграме Ольга Бузова призналась, что примет участие в съемках очередного романтического проекта. Она объявила о кастинге для нового шоу, где могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.
Фолловеры Бузовой в ответ отметили, что у нее уже не получилось найти любовь на шоу "Замуж за Бузову", а одна из подписчиц спросила, не боится ли певица или телеведущая наткнуться на альфонса. Бузова решила отреагировать на этот комментарий и заверила, что жизненный опыт позволит ей отличить альфонса от достойного претендента на ее сердце.
"У меня на альфонсов уже нюх. Я их издалека вижу. Три основные признака: красивое тело, пресс и вода в уши", — цитирует артистку "5 канал".
Ранее брошенная Егором Кридом модель стала "еще одной Бузовой".
Газета.Ru: последние новости
Названа дата похорон звезды "Голоса" Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Алибасов может повторить судьбу Началовой, считает Разин
Шоу-бизнес , Крид , Ольга Бузова , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответит на вопросы о Голунове
Москвичей предупредили о резком похолодании22
Алибасов не помнит своего имени6
Школьный экзамен окончился стрельбой в Грозном2
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»2
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Алибасов не помнит своего имени
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение