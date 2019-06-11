Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Гражданская супруга 62-летнего актера театра и кино Андрея Урганта — 33-летняя Елена Романова беременна. На ее страничке в Instagram появилась подтверждающая это фотография. Судя по всему, роды ожидаются через несколько месяцев. Интересно, что многие друзья Елены Романовой не поверили, что девушка беременна. Они стали спрашивать ее, неужели это правда. Романова подтвердила подозрения.

Отметим, что Андрей Ургант, отец известного телеведущего Ивана Урганта , счастлив в отношениях с Еленой Романовой с 2012 года. Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего. Впрочем, эта информация не нашла тогда подтверждения.

Добавим, что у Андрея Урганта есть дети от предыдущих браков. Он трижды был женат. Актер Иван Ургант родился от первого брака с Валерией Киселевой . От второго брака с актрисой Аленой Свинцовой у Андрея Урганта появилась на свет дочь Мария.

В последние годы Андрея Урганта можно было видеть сразу в нескольких программах на канале «Россия-1». Он был постоянным участником игры «Пятеро на одного», а также членом жюри шоу «Мастер смеха».