Алибасовы против «Крота»: кто проиграет суд

Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился. Юристы отмечают, что практика правоприменения в подобных вопросах свидетельствует не в пользу потребителей и даже несоблюдение ГОСТа не поможет истцам. Эксперты полагают, что подобные случаи — повод пересмотреть обязательность исполнения госстандартов.

Батл «Семья Алибасова против „Крота“ уже занял заметное место в сфере шоу-бизнеса.

О намерении подать в суд на производителя химической жидкости для чистки труб 7 июня сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, уточнив, что истцом будет выступать супруга артиста Лидия Федосеева-Шукшина

Семью именитого продюсера возмутила схожесть бутылки с химикатом с упаковкой от питьевого йогурта или сока, а также отсутствие дополнительного фиксатора на крышке, который нередко используется на упаковках с опасными жидкостями, чтобы препятствовать доступу к ним детей. По словам Горжанкина, эксперты центра по проведению судебных экспертиз и исследований „Судебный эксперт“ заявили, что упаковка данного средства для чистки труб не содержит всю необходимую информацию, а его маркировка „противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340-2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“.

Позже адвокат Алибасова Сергей Жорин подтвердил Nation news намерение подать иск, отметив, что окончательное „решение должен принять сам Бари, когда придет в сознание“.

“Мы проанализировали правовую позицию, она тоже есть, закон позволяет это сделать», — заверил адвокат.

Эксперты и юристы, опрошенные «Газетой.Ru», сомневаются в перспективах такого иска. Как рассказал «Газете.Ru» бывший глава Роспотребнадзора, депутат Геннадий Онищенко , в настоящее время ГОСТ упаковки подобных средств действительно существует, однако требования носят рекомендательный, а не обязательный характер.

«Примерно как Мурзилка. Хочешь — читай», — сыронизировал Онищенко.

«Поскольку ГОСТ носит рекомендательный характер, и при том, что на этой бутылке явно точно есть надпись, что это яд, без этого она просто не должна быть, то перспективы судебные очень не оптимистичные», — полагает экс-главный санитарный врач РФ.

Юристы уверены, что в случае с Бари Алибасовым вряд ли можно говорить о защите или восстановлении нарушенных прав, как это подразумевает законодательство. «Это похоже на PR-акцию», — полагает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов

Существуют обязательные требования к маркировке сильнодействующих препаратов бытовой химии, которые приняты решением комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе », напоминает адвокат Алексей Трофимов из Московской коллегии адвокатов «Межрегион». Однако

«перспективы данного иска зависят не столько от формального нарушения производителем этих требований, сколько от способности доказать, что любой другой здравомыслящий человек, находясь в адекватном состоянии при условии правил хранения и эксплуатации бытовой химии, способен тем не менее его случайно выпить»,

— подчеркивает Трофимов.

Конкретно в этом случае придется устанавливать причинно-следственную связь, указывает он. И потому перспективы у иска низкие, однако они могут сильно улучшиться, если бы обнаружились другие случаи отравления этим же средством по той же самой причине, добавляет адвокат.

Если будут собраны и доказаны другие прецеденты, то в лучшем случае семье Алибасова удастся возместить причиненный вред здоровью: здесь нужно будет добиваться компенсации лечения с виновного лица, а вот возмещение морального вреда в России взыскивается всегда в очень незначительном объеме, уточняет Трофимов.

«Это в Америке из-за горячего пирожка можно миллион долларов получить. В России так это не работает»,

— констатирует юрист.

«Подобные иски доходят до судов, и судьи их рассматривают, даже если очевидно, что оснований для удовлетворения требований нет. То есть обоснованность требований при подаче иска не соблюдается — это уже задача суда при рассмотрении дела», — добавляет Денис Фролов.

Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заверил «Газету.Ru», что случай с отравлением Алибасова — это единичное, «рядовое событие», с подобными жалобами к ним прежде никто не обращался.

Однако в отчете «Судебного эксперта» отмечается, что ранее подобный случай произошел с женщиной, которая перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней умерла в больнице. И исследование, на которое ссылается пиар-директор Алибасова, было инициировано как раз родственниками погибшей.

72-летний продюсер отравился жидкостью для прочистки труб 4 июня в собственном доме, перепутав химикат с питьевым соком. В тот же день его срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского с ожогами желудка, пищевода и дыхательных путей. В настоящее время Алибасов находится в реанимации? его состояние остается тяжелым.

Геннадий Онищенко уверен, что сама по себе эта ситуация требует внимательного изучения и соответствующих действий. «Надо думать о том, чтобы действительно очень важная, нужная продукция была на прилавках, но при этом максимально минимизировать подобные вещи. Это же не единственный случай. А если дети?» — вопрошает он.

«Я всегда говорил, что ГОСТ — это обязательный для исполнения документ… Напиши, что это яд, так, чтобы это понял любой человек в любом состоянии», — подчеркивает Онищенко.

Тем временем в Роспотребнадзоре «Газете.Ru» заявили, что ведомство намерено провести свою проверку маркировки средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа. Сколько времени это займет, в ведомстве не уточнили.

Компания-производитель чистящего средства не ответила на официальный запрос от «Газеты.Ru». По телефону представитель компании также отказался от комментариев по поводу возможных исковых претензий и предстоящих проверок.