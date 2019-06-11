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Водонаева посоветовала Джоли посетить кабинет психотерапевта 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в постоянной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировала известие о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли дала согласие на гормональную терапию своей 13-летней дочери Шайло.
Телеведущая искренне полагает, что наследникам экс-возлюбленной Брэда Питта нужна защита от их матери. При этом Водонаева советует Джоли немедля отправиться в кабинет психотерапевта.
«Некогда главной красотке Голливуда следует наведаться не только к диетологу, но и к мозгоправу. Будет совсем прекрасно, если в кабинете психотерапевта Анджелина встретит своих сестер по «недугу» и коллег по цеху Шарлиз Терон и Меган Фокс, которые тоже не могут определиться: мальчика они воспитывают или девочку», — приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.
Девушка не сомневается, что выбор пола — это в первую очередь независимое решение взрослого человека. И не стоит потакать ребенку-подростку в такой ситуации. Так как родители, сами того не желая, могут лишить свое чадо нормального детства. Алена уверена, такие дети обречены расти с комплексами, в постоянном конфликте с собой.
«Что-то мне подсказывает, что Анджелина искренно верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», — добавила Водонаева.
По мнению Водонаевой, причина, по которой Шайло с детства одевается как мальчик, может быть не в генетике и гормонах, а в банальном желании ребенка быть похожим на своего кумира.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Анджелина Джоли , Меган Фокс , Алена Водонаева , журнал "7 Дней" , Голливуд
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