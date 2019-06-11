Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как две звезды стоят и записывают видео. Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Пугачева, которая якобы еле держится на ногах, говорит:

«Я не могу. Мне жарко».

Вайкуле отвечает подруге:

«Ну не настолько же. Подожди».

Далее слово опять берет Пугачева:

Фестиваль «Жара». Прощайте»,

— произносит она и «падает в обморок». Отметим, что Пугачева частый гость на фестивале «Жара». Ей очень нравится это мероприятие, которое проходит в столице Азербайджана — Баку.

Добавим, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева — давние подруги. К примеру, Примадонна часто летом берет своих детей и отправляется в гости в Латвию. Что касается Вайкуле, то в последнее время в России она не появляется. В прошлом году она заявила, что никогда не поедет петь в Крым, потому что считает, что России полуостров достался незаконно. После этого в нашей стране на певицу обрушились с критикой. Многие не поняли, зачем исполнительница полезла в политические моменты.