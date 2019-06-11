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Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом. Тогда летом супруга телеведущего Максима Галкина посетила фестиваль «Жара». Вместе с ней на музыкальном мероприятии присутствовала и ее давняя подруга Лайма Вайкуле.
На кадрах видеозаписи можно увидеть, как две звезды стоят и записывают видео. Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Пугачева, которая якобы еле держится на ногах, говорит:
«Я не могу. Мне жарко».
Вайкуле отвечает подруге:
«Ну не настолько же. Подожди».
Далее слово опять берет Пугачева:
Фестиваль «Жара». Прощайте»,
— произносит она и «падает в обморок». Отметим, что Пугачева частый гость на фестивале «Жара». Ей очень нравится это мероприятие, которое проходит в столице Азербайджана — Баку.
Добавим, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева — давние подруги. К примеру, Примадонна часто летом берет своих детей и отправляется в гости в Латвию. Что касается Вайкуле, то в последнее время в России она не появляется. В прошлом году она заявила, что никогда не поедет петь в Крым, потому что считает, что России полуостров достался незаконно. После этого в нашей стране на певицу обрушились с критикой. Многие не поняли, зачем исполнительница полезла в политические моменты.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева
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