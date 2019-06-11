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Активно наблюдают: Алибасов может умереть 

Рамблер 6 минут назад
Бари Алибасов-младший в интервью телеканалу «360» признался, что существуют обстоятельства способные привести к смерти отца. Главную опасность для жизни продюсера несёт поражение пищевода.
«В пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают», — заявил сын композитора.
При этом Алибасов-младший опроверг слухи о том, что у отца якобы открылось внутреннее кровотечение. По его словам, недостоверная информация начала распространяться после выхода в эфир телепрограммы, в которой был упомянут аналогичный случай.
«Информация пошла из-за того, что сейчас в прямом эфире на Дальний Восток «Пусть говорят» выпустили, и там была жертва того же самого инцидента», — заявил сын продюсера.
Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени.
Позже подруга Лена Ленина на своей странице в Instagram пояснила, как Алибасов мог перепутать сок со средством для прочистки труб. По её словам, в свои 72 года продюсер «почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится».
Четверо суток продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Очнувшись, Алибасов поинтересовался, всё ли в порядке с его котом, затем снова потерял сознание.
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Шоу-бизнес , Видео , Лена Ленина , Бари Алибасов
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