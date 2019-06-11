Муцениеце распекла Ивлееву

Актриса и видеоблогерша Агата Муцениеце хочет переделать свой влог "Прилучные будни" в YouTube-шоу.

По словам Муцениеце, сейчас многие делают так, потому что "шоу на телеке немножечко слились в унитаз. В беседе с "Вокруг ТВ" из популярных сегодня персон в YouTube Агата Муцениеце выделила Ксению Собчак с "Осторожно, Собчак!" — ее видео набирают по 1,5 млн просмотров.

Хотя Собчак Муцениеце обвиняет в "жести". "Некоторые блогеры-миллионники, как, например, Настя Ивлеева, проваливаются в какую-то яму, когда становится скучны с тем, что у них есть. И им нужно придумать что-то новое. Амиран так пустился в жесть, а Ксюша, такое ощущение, сразу с этого начала", — сказала Муцениеце, добавив, что лучше Юрия Дудя никто интервью не берет.

Ранее Муцениеце уличила Собчак во лжи.