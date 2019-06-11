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Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего ребенка 

Lenta.ru + ещё 5 43 минуты назад
Фото: @kimkardashian
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст впервые показала поклонникам лицо своего новорожденного сына Псалма. Снимком она поделилась в Instagram в понедельник, 10 июня.
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Psalm Ye

Публикация от  Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Младенец, которому только исполнился один месяц, запечатлен крупным планом во время сна в белом детском костюме.
«Psalm Ye», —
подписала пост телезвезда, делая отсыл к имени своего супруга, 42-летнего рэпера Канье Уэста.
Псалма Уэста родила суррогатная мать 9 мая. Мальчик стал четвертым ребенком в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста, которые уже воспитывают пятилетнюю Норт, трехлетнего Сейнта и годовалую Чикаго.
Ранее в июне Ким Кардашьян поделилась с подписчиками архивными фотографиями, на которых запечатлено празднование ее 16-летия. На цветных распечатанных снимках видны торт с кремовыми цветами зеленого и лавандового оттенков, и букет розовых роз. «Сладкие 16 лет Кимберли», — гласит описание фото в альбоме рядом с датой — 26 октября 1996 года.
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Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
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