Мазур раскрыла детали потасовки с Цымбалюк-Романовской 

Виталина Цымбалюк-Романовская и ее бывшая подруга Элина Мазур устроили потасовку во время записи ток-шоу, пишет «Телепрограмма».
Скандал разгорелся на съемках программы «Новые русские сенсации». Когда-то Мазур и Романовская были лучшими подругами. Мазур представляла интересы Виталины в суде по делу о разводе с Арменом Джигарханяном. После проигранного дела Романовская подала на бывшую сотрудницу в суд, утверждая, что та распространяла о ней ложные слухи.
На съемках «Новых русских сенсаций» Мазур и Цымбалюк-Романовская находились в разных комнатах, однако каждая из них слышала, что о ней говорит другая. В один прекрасный момент Мазур влетела в комнату к экс-подруге и ударила ее по лицу. На помощь Виталине пришел ее нынешний возлюбленный Прохор Шаляпин.
Мазур позже заявила, что драку начала Виталина, но продюсеры вырезали этот момент из программы.
«На экране не видно, что драку начала Цымбалюк-Романовская: она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел», — сказала она.