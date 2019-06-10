Мазур раскрыла детали потасовки с Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская и ее бывшая подруга Элина Мазур устроили потасовку во время записи ток-шоу, пишет «Телепрограмма».

Скандал разгорелся на съемках программы «Новые русские сенсации». Когда-то Мазур и Романовская были лучшими подругами. Мазур представляла интересы Виталины в суде по делу о разводе с Арменом Джигарханяном. После проигранного дела Романовская подала на бывшую сотрудницу в суд, утверждая, что та распространяла о ней ложные слухи.

На съемках «Новых русских сенсаций» Мазур и Цымбалюк-Романовская находились в разных комнатах, однако каждая из них слышала, что о ней говорит другая. В один прекрасный момент Мазур влетела в комнату к экс-подруге и ударила ее по лицу. На помощь Виталине пришел ее нынешний возлюбленный Прохор Шаляпин

Мазур позже заявила, что драку начала Виталина, но продюсеры вырезали этот момент из программы.