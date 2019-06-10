«Филипп везде находит Аллу»: Галкин посмеялся над Киркоровым

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram разместил забавный ролик. Главным действующим лицом в нем выступил Филипп Киркоров . Сейчас он находится в Европе.

«Болгария. Вот она красотка. Чудеса, да и только», — заявил Филипп Киркоров.

На видео можно увидеть, что в одном из киосков продается глянцевый журнал, где на обложке изображена Алла Пугачева в молодости.

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«Филипп везде находит Аллу», — посмеялся Максим Галкин.

Напомним, что с 1994 по 2005 год Алла Пугачёва была замужем за Филиппом Киркоровым. В 2011 году она вышла замуж за юмориста Максима Галкина и переехала в его замок в деревне Грязь, где сейчас и обитает семейство. В 2013 году у Пугачевой и Галкина родилась двойня, близнецы Гарри и Лиза.

Интересно, что Пугачева и Киркоров, несмотря на развод, остались в прекрасных отношениях. Поп-король не раз в интервью с журналистами отмечал, что Примадонна очень многое сделала для него. Он ее до сих пор ее безумно любит и уважает.

Максим Галкин не ревнует супругу к поп-королю, который вместе со своими детьми нередкий гость в их доме. Галкин регулярно выкладывает в соцсетях видео со своими детьми. Все свободное время он уделяет воспитанию Лизы и Гарри, которые, надо сказать, растут очень разносторонними личностями. Ребята занимаются в различных кружках, посещают бассейн и спортивные секции.