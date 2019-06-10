После Алибасова: Роспотребнадзор проверит «Крота»

Упаковка средства для прочистки труб «Крот» не соответствует нормам законодательства, заявил представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин. По его словам, соответствующее экспертное заключение было сделано в апреле 2019 года. Роспотребнадзор уже заявил, что проверит маркировку «Крота» на соответствие ГОСТу.

Маркировка средства для прочистки туалетных труб «Крот» будет проверена Роспотребнадзором на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы готовы оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Потребитель имеет право на получение достоверной информации о товарах и правилах безопасности при их использовании, говорится также в сообщении Роспотребнадзора.

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил Пятому каналу, что маркировка туалетного «Крота» не соответствует требованиям законодательства и ГОСТам. К таким выводам пришли специалисты автономной некоммерческой организации (АНО) «Судебный эксперт» всего пару месяцев назад, отметил он.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили о подобных случаях в разных городах России», — заявил Горжанкин.

Согласно результатам экспертизы, на упаковке «Крота» нет информации о классе опасности химического средства, передает ФАН слова представителя продюсера.

В субботу, 8 июня, сын Бари Алибасова рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. По его словам, трагическая случайность произошла на студии звукозаписи.

По словам Бари Алибасова-млaдшего, продюсер привык, что вещи в его доме расположены в определенных местaх. К примеру, рядом с рaковиной у него всегдa стояли емкости с напитками. Привычно отпив из стакана, продюсер случайно отравился, сообщает НСН.

«Видимо, кто-то незaдолго до этого прочищaл трубы и зaбыл убрaть емкость», — добавил сын Бари Алибасова.

Продюсер почти сразу выплюнул жидкость, но какая-то часть «Крота» попaлa в желудок. Одной из причин несчастливой путаницы Алибасов-младший назвал «суетливый характер» своего отца.

В настоящий момент Бари Алибасов находится в медикаментозном сне, сообщили журналистам в окружении продюсера. По словам источника РИА «Новости», Алибасов в тяжелом состоянии.

«Он все еще в токсикореанимации», — подчеркнул источник. Кроме того, Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее у продюсера диагностировали химический ожог желудка четвертой степени. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил СМИ, что в связи с тяжелым состоянием, еще находясь в сознании, продюсер решил составить завещание.

«Наверное, по каким-то соображениям он принял решение это сделать. В принципе, у него всегда было завещание, и не одно, все это знают. Может быть, он как-то решил обновить», — предположил Горжанкин.

Алибасов решил оставить своему сыну собственную квартиру в девять комнат площадью 220 кв. м в Мерзляковском переулке в Москве. Кроме того, в завещании были указаны еще две квартиры, находящиеся в том же доме, площадь каждой из которых составляет примерно 100 кв. м.

Правообладателями основанной им группы «На-На» продюсер указал ее участников Владимира Политова Вячеслава Жеребкина — им в случае кончины Алибасова перейдут авторские права на творческое наследие коллектива.

«Любимый кот Бари Каримовича — канадский сфинкс по кличке Чуча, должен остаться жить с его помощником», — подчеркнул пиар-директор.

В наследстве также значится, что земельный участок на Рублевке, стоимость которого достигает почти полумиллиона долларов, достанется после смерти Алибасова его жене — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ей же, в соответствии с последней волей отравившегося продюсера, передадут акции и ценные бумаги — их приблизительная стоимость составляет около $2 млн В социальных сетях после госпитализации продюсера группы «На-На» появилось большое количество фейковых новостей о смерти Бари Алибасова, вызвавших значительный резонанс в СМИ. Однако практически сразу же в окружении Алибасова опровергли эти слухи, подчеркнув, что он жив и вместе с врачами борется за жизнь.

Туалетный «Крот» содержит в себе сильные щелочные соединения, которые при попадании на ткани внутренних органов человека вызывают сильнейшие ожоги, восстановиться после которых крайне тяжело.