У Алибасова возникли осложнения

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Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения. Об этом он сказал "Комсомольской правде".
По словам Алибасова-младшего, продюсер остается в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление". Он добавил, что с дыхательными путями и с желудком у его отца проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", в результате чего возникла угроза закупорки кишечника.
Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.
Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя "Крота". По мнению близких продюсера, оформление опасного для жизни средства не соответствует нормам и требованиям безопасности, а упаковка опасного химиката очень похожа на тары с лимонадом, соком, питьевым йогуртом. Помимо этого производитель не акцентирует внимание на информации об опасности продукта.
В Роспотребнадзоре сообщили, что проверят маркировку средства для прочистки труб "Крот" и его соответствие требованиям и нормам ГОСТ.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , Роспотребнадзор , Комсомольская правда
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