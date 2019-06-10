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Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
"Если Том Круз достаточно мужчина, чтобы принять этот вызов, бой проведет McGregor Sports and Entertainment. Круз имеет яйца, чтобы биться, как он делает это в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать", — написал боец.
Ирландец также бросил вызов актеру Марку Уолбергу.
"Когда он был еще Марки Марком, я бы все равно отшлепал его и забрал свои акции UFC", — добавил спортсмен.
Ранее Макгрегор поздравил Генри Сехудо с победой над Марлоном Мораесом на турнире UFC 238.
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Шоу-бизнес , Конор Макгрегор , Том Круз , Джастин Бибер , Генри Сехудо , Марк Уолберг , Советский спорт
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