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Интересная штука жизнь, хоть романы пиши. На Кинотавре нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис @olololnew высказалась раньше. «Вы же нас публично оскорбили, наверное извинения должны быть публичные». «Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника». «Значит не можете извиниться, извинения не приняты». Нет, ну все понятийно. Едем дальше. UPD: Публичные извинения принесены. Спасибо
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Я обожаю светские хитросплетения. Организаторы Кинотавра посадили нас с Ксюшей рядом с Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным. С Сашей мило поздоровались, Оксана была напряжена. Просидели в глупом напряжении всю церемонию. И я подумал — коли так сложилось, надо бы попытаться снять это полугодовое напряжение из за фильма Татлер. И после церемонии обратился к Оксане и Саше с речью о том что если обидел — прошу прощения, зла не хотел, сам человек театральной капустой воспитанный, обожаю шутовство. Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я сначала пожал плечами — мол вины не чувствую, но обидеть не хотел. И пошёл. А потом прочитал Сашу в инстаграмме — вольное изложение личного разговора — и понял, что не прав: Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное.. И вот удивительный мир Кинотавра. Сердце полно любовью, счастьем, и щедростью. Хочется подойти к каждому, обнять и сказать какие то хорошие слова. И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите если сделал вам больно! Делитесь счастьем — оно заразительно!))) #кинотавр #творидобро
«Спасибо. Извинения приняты», — лаконично заметил писатель.