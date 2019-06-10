Богомолова вынудили извиниться

Причиной неловкости, которую знаменитости отметили и в своих блогах в соцсети Instagram, стал скандал полугодовой давности. Тогда Богомолов снял для известного журнала, праздновавшего свой юбилей, фильм-пародию на светское общество Москвы . В одном из эпизодов фигурировали Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева. По сюжету картины, богатая женщина находит бездомного кота и решает приютить его. А для того, чтобы кот выглядел презентабельно, приглашает стилиста, сообщает «Комсомольская правда».

«Организаторы Кинотавра посадили нас с Ксюшей рядом с Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным. С Сашей мило поздоровались, Оксана была напряжена. Просидели в глупом напряжении всю церемонию», — написал в своем блоге Константин Богомолов.

Он также отметил, что попытался «снять это полугодовое напряжение» и «обратился с речью», попросив прощения.

«Зла не хотел, сам человек театральной капустой воспитанный, обожаю шутовство. Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я сначала пожал плечами — мол вины не чувствую, но обидеть не хотел. И пошёл. А потом прочитал Сашу в инстаграме — вольное изложение личного разговора — и понял, что не прав: Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное (…) И если человек обижен и ему важно, чтобы эти слова были публичны, я с радостью повторю публично: родные, простите если сделал вам больно!» — подчеркнул режиссер. (орфография и пунктуация автора сохранена).

То, что был вынужден сидеть рядом с Константином Богомоловым, подчеркнул и Александр Цыпкин.

«После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис @olololnew высказалась раньше. «Вы же нас публично оскорбили, наверное извинения должны быть публичные». «Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника».

«Значит не можете извиниться, извинения не приняты». Нет, ну все понятийно. Едем дальше. UPD: Публичные извинения принесены. Спасибо», — написал он. (орфография и пунктуация автора сохранена).

В свою очередь журнал Tatler в своей статье от 18 сентября 2018 года, посвященной празднованию юбилея, подчеркивал, что «узнавая себя на экране, никто и не думал обижаться — с чувством юмора у наших друзей все в порядке».

Самой Лаврентьевой на празднике Tatler не было: в этот день она с супругом находилась в Лондоне. Но демонстрация этого фрагмента сильно расстроила ее, отмечало ранее «Би-би-си» со ссылкой на свои источники.