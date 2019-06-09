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Звезда «Улиц разбитых фонарей» бросил жену ради студентки 

Ura.Ru 25 минут назад
Фото: kinopoisk.ru
Актер Сергей Селин, прославившийся ролью Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», развелся с супругой из-за молодой студентки. Об этом артист рассказал в эфире телеканала НТВ.
Дукалис рассказал о состоянии пережившего нападение коллеги
Селин рассказал ведущей Валерии Кудрявцевой, что встретил свою вторую жену Анну на творческой встрече в академии МВД, где та училась на психолога. Будучи женатым, Селин тем не менее взял номер телефона 17-летней девушки.
«Супруга не догадывалась, но периодически посматривала в мой телефон», — сказал артист. В эфире Селин признался, что изменял бывшей жене на гастролях и в поездках. По словам артиста, оформить развод супруга долгое время не соглашалась.
Селин признался, что молодая девушка стала для него, зрелого мужчины (сейчас ему 58 лет), отдушиной. Первый поцелуй с молодой пассией произошел спустя два года знакомства, первую ночь с Анной актер провел, когда уже перестал жить с женой. Анна, которая оказалась на два года младше сына Селина от первого брака Прохора, вышла замуж за актера в 2015 году. Но еще до официальной регистрации брака, в 2010 и 2012 годах, у пары родились дочь Мария и сын Макар.
Актер дал совет: если мужчину не устраивает жена, то нужно дождаться, пока повзрослеют дети. Нужно объясниться с детьми и только после этого уходить из семьи, приводит его слова агентство Nation News
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Селин , Валерия Кудрявцева , МВД , НТВ
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