Звезда «Улиц разбитых фонарей» бросил жену ради студентки

Актер Сергей Селин , прославившийся ролью Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», развелся с супругой из-за молодой студентки. Об этом артист рассказал в эфире телеканала НТВ.

Селин рассказал ведущей Валерии Кудрявцевой , что встретил свою вторую жену Анну на творческой встрече в академии МВД , где та училась на психолога. Будучи женатым, Селин тем не менее взял номер телефона 17-летней девушки.

«Супруга не догадывалась, но периодически посматривала в мой телефон», — сказал артист. В эфире Селин признался, что изменял бывшей жене на гастролях и в поездках. По словам артиста, оформить развод супруга долгое время не соглашалась.

Селин признался, что молодая девушка стала для него, зрелого мужчины (сейчас ему 58 лет), отдушиной. Первый поцелуй с молодой пассией произошел спустя два года знакомства, первую ночь с Анной актер провел, когда уже перестал жить с женой. Анна, которая оказалась на два года младше сына Селина от первого брака Прохора, вышла замуж за актера в 2015 году. Но еще до официальной регистрации брака, в 2010 и 2012 годах, у пары родились дочь Мария и сын Макар.

Актер дал совет: если мужчину не устраивает жена, то нужно дождаться, пока повзрослеют дети. Нужно объясниться с детьми и только после этого уходить из семьи, приводит его слова агентство Nation News