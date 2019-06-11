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Вслед за Галкиным над верблюдами Бузовой посмеялась Александра Стриженова 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: @strizs
Дочь звездных телеведущих и актёров Екатерины и Александра Стриженовых Саша в сторис Instagram высмеяла «верблюдов Бузовой». Как известно, телеведущая и певица приехала на этих животных на музыкальную премию «МУЗ-ТВ», представ перед публикой в образе восточной царицы. Выход Ольги, надо признать, произвел эффект разорвавшейся бомбы.
INSTAGRAM.COM/STRIZS/ teleprogramma.pro
Александра Стриженова после окончания школы прошлым летом подавала документы в два вуза. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и в МГУ. В итоге она поступила на факультет Высшей школы современных наук МГУ. Сейчас Стриженова как раз сдает летнюю сессию.
В сторис Instagram она опубликовала кадр, на котором как раз можно увидеть Ольгу Бузову в образе восточной царицы.
«Это я еду сдавать экзамен не готовясь, но прочитав в гороскопе, что меня ожидает успешный во всех сферах деятельности день»», — заявила Стриженова и поставила несколько смайликов.
Добавим, что ранее над верблюдами Бузовой посмеялся телеведущий Максим Галкин. Он был одним из ведущих премии «МУЗ-ТВ». В сторис он также публиковал кадр, на котором видно, как один из верблюдов вел себя очень неспокойно. Он задирал лапы. Как сказал Галкин, верблюд Ольги Бузовой "пошел вразнос".
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Екатерина Стриженова , Александр Стриженов , Максим Галкин , Ольга Бузова , МГУ , Финансовый университет
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