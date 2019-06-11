Вслед за Галкиным над верблюдами Бузовой посмеялась Александра Стриженова

Дочь звездных телеведущих и актёров Екатерины Александра Стриженовых Саша в сторис Instagram высмеяла «верблюдов Бузовой ». Как известно, телеведущая и певица приехала на этих животных на музыкальную премию «МУЗ-ТВ», представ перед публикой в образе восточной царицы. Выход Ольги, надо признать, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

INSTAGRAM.COM/STRIZS/ teleprogramma.pro

В сторис Instagram она опубликовала кадр, на котором как раз можно увидеть Ольгу Бузову в образе восточной царицы.

«Это я еду сдавать экзамен не готовясь, но прочитав в гороскопе, что меня ожидает успешный во всех сферах деятельности день»», — заявила Стриженова и поставила несколько смайликов.