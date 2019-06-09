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Перепутала, как Алибасов: умерла случайно выпившая «Крот» женщина 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
В НИИ им. Склифосовского умерла женщина, которая, как продюсер Бари Алибасов случайно выпила средство для очистки труб «Крот», сообщает сайт kp.ru.
После отравления женщина прожила 10 дней.
Это выяснилось после того, как юристы Алибасова начали готовить документы для суда.
Родственники погибшей связались с представителями Алибасова после информации о его отравлении. По их словам, такие случаи происходят в разных городах России.
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа» не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
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