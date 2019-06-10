Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Сочи стартовал 30-й фестиваль «Кинотавр». Церемонию открытия фестиваля своим присутствием почтили многочисленные звезды, среди которых оказалась и Ксения Собчак

У многих сразу же возник вопрос — а как же Константин Богомолов? Как оказалось, режиссер ожидал Собчак возле зимнего театра Сочи. Он встретил ее вместе с Верником с бокалом шампанского. Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру.

Как пишет газета «Комсомольская Правда», журналистка приехала в Сочи на неделю.