Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Бари Алибасова бил беременную жену, сообщает НТВ 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Инстаграм @barialibasovjr
Жена Бари Алибасова — младшего Виолетта Гришина заявила, что пара разводится из-за того, что муж несколько раз избивал ее во время беременности. Об этом она сказала в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
По словам Гришиной, они с супругом разошлись еще до появления на свет их дочери. Она также заявила, что ей не нужны алименты, пожелав, чтобы Алибасов отказался от прав на их общего ребенка.
Телеканал отмечает, что после вопроса о том, поднимал ли на нее руку муж, Гришина заплакала. Она утверждает, что Алибасов-младший избил ее, когда она была на 26-ой неделе беременности, причем после этого она была госпитализирована на сохранение.
Ранее сообщалось, что старший сын продюсера Бари Алибасова бросил супругу и новорожденную дочь в Калининграде и уехал в Москву.
Газета.Ru: последние новости
Барецкий займет место Шнурова в "Ленинграде" Евгений Петросян и его молодая муза впервые отдыхают порознь "Закупорится все": сын Алибасова о состоянии отца
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это плевок в лицо»89
Голунов уехал домой из ОВД1
«Загорают»: Соловьев оценил реакцию российских моряков363
«Встречали пожарные»: самолет экстренно сел в Пулково38
Дело Голунова передано главку МВД по Москве63
Видео
00:17
«Это плевок в лицо»
Общество
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
00:39
В Сети заговорили о второй беременности Собчак
Шоу-бизнес
00:22
Огонь охватил небоскрёб в Варшаве
Происшествия Пожары
02:35
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота»
Шоу-бизнес
00:33
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Харламова
Шоу-бизнес
01:18
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео
Армия
01:03
Раскрыты подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение