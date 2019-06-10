Ожог зарастает неправильно: у Алибасова осложнения 

Бари Алибасов-младший рассказал «Комсомольской правде» подробности о состоянии здоровья своего отца. По его словам, в выздоровлении музыкального продюсера наметились осложнения.
В настоящий момент Бари Алибасов находится в медикаментозном сне. Его сын утверждает, что процедура необходима для того, чтобы композитор набрал силы для восстановления. При этом отмечается, что с дыхательными путями и желудком у Алибасова «проблем нет».
«Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — заявил Алибасов-младший.
При этом, по его словам, слухи о том, что у продюсера якобы развилась «белая горячка» не соответствуют действительности.
«Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет», — отметил сын композитора, подчеркнув, что в ближайшее время медики примут решение о необходимости проведения операции.
Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени.
Позже подруга Лена Ленина на своей странице в Instagram пояснила, как Алибасов мог перепутать сок со средством для прочистки труб. По её словам, в свои 72 года продюсер «почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится».