Ожог зарастает неправильно: у Алибасова осложнения

Бари Алибасов-младший рассказал «Комсомольской правде» подробности о состоянии здоровья своего отца. По его словам, в выздоровлении музыкального продюсера наметились осложнения.

В настоящий момент Бари Алибасов находится в медикаментозном сне. Его сын утверждает, что процедура необходима для того, чтобы композитор набрал силы для восстановления. При этом отмечается, что с дыхательными путями и желудком у Алибасова «проблем нет».

«Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — заявил Алибасов-младший.

При этом, по его словам, слухи о том, что у продюсера якобы развилась «белая горячка» не соответствуют действительности.

«Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет», — отметил сын композитора, подчеркнув, что в ближайшее время медики примут решение о необходимости проведения операции.

Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени.