Анастасия Волочкова села на шпагат в клетке на высоте 20 метров

Анастасия Волочкова сегодня вечером, 8 июня, выступит в Анапе в честь открытия туристического сезона. В один момент ее выход на сцену оказался под угрозой срыва. Мэр отказался оплачивать выступление именитой балерины из городского бюджета. Однако Волочкову это ничуть не смутило, она приехала в Анапу с бесплатным концертом после многочисленных просьб поклонников.

Чтобы выступление состоялось без единой неточности, балерина репетировала по шесть часов в день. В основе номера — танец Волочковой, который она будет исполнять в клетке на высоте 20 метров без страховки. Несколько часов назад балерина опубликовала видео с репетиции, которая состоялась под открытом небом. Находясь под облаками, Волочкова, по традиции, продемонстрировала блистательный шпагат.

Глядя на балерину, у зрителей создается впечатление, что она чувствует себя уверенно. Однако своем блоге Волочкова призналась, что это было по-настоящему страшно.

«Репетиция. Мне было очень страшно! Лететь на кране под небесами. И исполнять номер» — прокомментировала ролик балерина.

Выступление состоится сегодня в Анапе в 21.00 на Театральной площади, а день спустя балерина выступил в городском театре. Добавим, Анастасия Волочкова вновь ограничила доступ подписчиков к своему блогу, убрав возможность комментировать ее публикации. Возможно, знаменитость пошла на такой шаг после шумихи с выступлением в курортном городе.