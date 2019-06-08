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Анастасия Волочкова села на шпагат в клетке на высоте 20 метров 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова сегодня вечером, 8 июня, выступит в Анапе в честь открытия туристического сезона. В один момент ее выход на сцену оказался под угрозой срыва. Мэр отказался оплачивать выступление именитой балерины из городского бюджета. Однако Волочкову это ничуть не смутило, она приехала в Анапу с бесплатным концертом после многочисленных просьб поклонников.
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Репетиция.. Мне было очень страшно! 🙈 Лететь на кране под небесами.. И исполнять номер.. Приходите завтра на Театральную площадь в Анапе с 21-22:00. Увидите.. А еще, этот номер «Клетка» будет и в нашем спектакле «Балерина и Клоун».. 🤹‍♂️💃🏼 Так что приходите 9 го в Городской театр, если не попадете завтра на Театральную.. 🐣 Спасибо Яночке Герасименко и ее @atelie_semeinoe за белый костюмчик небесный. 🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун #анапа

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Чтобы выступление состоялось без единой неточности, балерина репетировала по шесть часов в день. В основе номера — танец Волочковой, который она будет исполнять в клетке на высоте 20 метров без страховки. Несколько часов назад балерина опубликовала видео с репетиции, которая состоялась под открытом небом. Находясь под облаками, Волочкова, по традиции, продемонстрировала блистательный шпагат.
Глядя на балерину, у зрителей создается впечатление, что она чувствует себя уверенно. Однако своем блоге Волочкова призналась, что это было по-настоящему страшно.
«Репетиция. Мне было очень страшно! Лететь на кране под небесами. И исполнять номер» — прокомментировала ролик балерина.
Выступление состоится сегодня в Анапе в 21.00 на Театральной площади, а день спустя балерина выступил в городском театре. Добавим, Анастасия Волочкова вновь ограничила доступ подписчиков к своему блогу, убрав возможность комментировать ее публикации. Возможно, знаменитость пошла на такой шаг после шумихи с выступлением в курортном городе.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Анапа
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