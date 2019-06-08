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Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов — младший в интервью телеканалу НТВ рассказал, почему его отец, продюсер группы "На-На" выпил жидкость для очистки труб.
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Он напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По словам сына, продюсер привык к определенному расположению вещей в собственном доме. Так, рядом с раковиной на кухне у Алибасова всегда стоит только что-то питьевое.
"А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", — пояснил он.
Несмотря на то, что продюсер сразу выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в желудок. Алибасов — младший считает, что отравление могло произойти из-за суетливого характера отца.
"Вот он бегал, бегал, бегал, хлоп и все. И после этого позвонил, не мог говорить, потому что ожог горла у него был очень сильный", — рассказал он.
Он отметил, что продюсеру сделали промывание, но средство успело повредить не только горло, но и желудок с кишечником. По словам сына, врачи посоветовали какое-то врем не навещать Алибасова.
"Чем больше он не спит, тем медленнее у него внутри это все зажигается", –сказал он.
Ранее сын Алибасова сообщил, что специалисты смогли справиться с ожогом дыхательных путей у продюсера. Однако, по его словам, остаются проблемы с кишечником. Есть опасения, что ожоги там могут неправильно зарасти, что чревато закупоркой.
Бари Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с напитком. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Семья продюсера намерена подать на производителя чистящего средства "Крот" в суд, так как жидкость напоминает питьевой йогурт. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения упаковки средства для прочистки труб.
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