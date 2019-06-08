Возможную беременность Собчак обсуждают в Сети

Пользователи Сети заговорили о второй беременности светской львицы Ксении Собчак . Она появилась на красной дорожке премии МУЗ-ТВ и смутила поклонников своими формами. Фанаты обратили внимание на её округлившийся живот.

Телеведущая выбрала для церемонии розовое платье с открытыми плечами. Оно облегает фигуру Собчак и демонстрирует все достоинства.

Пользователи предположили, что Собчак можно поздравить с интересным положением.

Ксюша беременна?

Собчак, случаем. не беременна?!

Другие поспешили опровергнуть эту информацию, заметив, что телеведущая просто неудачно выбрала наряд.

Фигура у Собчак, конечно, не для такого покроя платья.

Кто одевает Собчак? Это же кошмар…