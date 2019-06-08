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Возможную беременность Собчак обсуждают в Сети 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Пользователи Сети заговорили о второй беременности светской львицы Ксении Собчак. Она появилась на красной дорожке премии МУЗ-ТВ и смутила поклонников своими формами. Фанаты обратили внимание на её округлившийся живот.
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Телеведущая выбрала для церемонии розовое платье с открытыми плечами. Оно облегает фигуру Собчак и демонстрирует все достоинства.
Пользователи предположили, что Собчак можно поздравить с интересным положением.
Ксюша беременна?
Собчак, случаем. не беременна?!
Другие поспешили опровергнуть эту информацию, заметив, что телеведущая просто неудачно выбрала наряд.
Фигура у Собчак, конечно, не для такого покроя платья.
Кто одевает Собчак? Это же кошмар…
Ранее News.ru писал, что телеведущая прокомментировала задержание специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. По её словам, журналист много раз рассказывал ей о поступающих из-за материалов угрозах.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Иван Голунов , Ксения Собчак
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