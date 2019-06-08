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Панин пригрозил разрушить семейную жизнь Харламова 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин в соцсетях пригрозил юмористу Гарику Харламову, что разрушит его семейную жизнь, если тот не прекратит упражняться в остроумии в его адрес. Харламов выложил у себя в инстаграме фотографии Панина с шутливыми комментариями, которые содержат отсыл к видео сексуальных сцен с участием Панина и ноги его подруги.
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«Вот и не осталось в мире места, где не ступала нога человека», — пошутил по этому поводу Харламов.
Семен Слепаков также не остался в стороне, написав: «Не с той ноги встал».
В итоге на происходящее отреагировал сам объект шуток, выразивший недовольство тем, что Харламов «все никак, бедный, не унимается».
«Зашел на его страничку. Что хочу сказать. Гарик, дорогой. Не буди лихо пока оно тихо», — написал Панин, сообщив, что располагает информацией о Харламове и его друзьях из «Камеди Клаб».
«Не трогайте меня лучше (нецензурное слово). Я-то свободный человек. Я живу, как я хочу. А вы несчастные», — написал он, отметив, что считает себя хорошим артистом, в отличие от «бездарного квнщика» Харламова.
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