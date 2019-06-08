Делом Голунова заинтересовались в Кремле

Делом журналиста «Медузы» заинтересовались в Кремле

«У нас существует презумпция невиновности. Посмотрим, проверим и изучим», — сказал он и добавил, что генпрокурор Юрий Чайка тоже в курсе событий.

Кобаков выразил надежду на то, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий контроль.

В субботу, 8 июня, журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет тюрьмы. Следствие попросило продлить срок задержания Голунова на 72 часа.

Ранее сообщалось, что врачи рекомендовали госпитализировать журналиста: по предварительным данным, у Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Начальник следственной части Евгений Машин не разрешал доставить его в больницу, хотя на госпитализации настаивали две бригады медиков.

Позднее журналиста все-таки увезли на обследование. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, его отправили в больницу №71, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».