Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Сын известного продюсера Бари Алибасов-младший рассказал о том, как себя чувствует его отец после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам сына продюсера, Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, но специалисты смогли справиться с ожогами дыхательных путей, поэтому продюсер уже может дышать самостоятельно. Однако все еще остаются проблемы с ожогами в кишечнике продюсера.

"Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все", — добавил Алибасов-младший.

Также он признался, что семье Алибасова пока очень тяжело справляются с этим. Алибасов-младший добавил, что в понедельник, 10 июня, ситуация со здоровьем его отца станет яснее.

Ранее сообщалось, что семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб.