Волочковой подарили прогулку на яхте после восьмичасовых репетиций

Анастасия Волочкова сейчас находится в Анапе , где репетирует номера в преддверии концерта, который состоится 8 июня.

После почти восьмичасовой репетиции балерина решила отдохнуть и прокатиться на яхте. На морскую прогулку артистку пригласили ее друзья. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

«После 7,5 часов сегодняшних репетиций прогулка на яхте — подарок! Как здорово, что у меня такие друзья! Анапа — невероятный город!», — подписала видеоролик с яхты Анастасия Волочкова.

Балерина также еще раз призналась в любви к Анапе и ее жителям.