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Ксения Бородина покорила турецкую Каппадокию красным платьем 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина сейчас вместе с мужем Омаром Курбановым отдыхает в Турции. Правда, для поездки пара выбрала не солнечные Кемер или Белек, а другое популярное направление — Стамбул и Каппадокию. В своем блоге Бородина подробно рассказывает о путешествии. Она уже успела обойти почти весь город и найти дом, где снимали ее любимый турецкий сериал — «Черная любовь».
После нескольких дней в Стамбуле пара поехала в другое сказочное место — в Каппадокию, которая славится парадами из воздушных шаров и отелями в скалах. Ксения ехала в это место не только, чтобы полюбоваться неповторимыми видами, но и сделать снимки на память.
Бородина запланировала фотосессию на рассвете, для чего встать с постели пришлось крайне рано.
«Прекрасная поездка, это какое-то волшебное место Каппадокия. Чтобы увидеть Шары и сделать красивые фото, надо встать в 3.20 утра, собраться и в 4.30 выезд. Это мой самый сон, я вот теперь думаю, как мне собраться с силами и сделать это все» — написала о своем путешествии в блоге телеведущая.
Ксения переживала, что не сможет проснуться так рано. Но в итоге переселила себя и в награду получила волшебные фото, одно из них уже есть в ее блоге. На снимке она буквально накрывает красным платьем скалистую Каппадокию.
«Фото передает твой характер! Горишь!» — написала поклонница ведущей.
По словам Бородиной, сделать столь яркие снимки было непросто. Для этого ей понадобилась большая команда людей.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Стамбул
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