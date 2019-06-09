Ксения Бородина покорила турецкую Каппадокию красным платьем

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина сейчас вместе с мужем Омаром Курбановым отдыхает в Турции . Правда, для поездки пара выбрала не солнечные Кемер или Белек , а другое популярное направление — Стамбул Каппадокию . В своем блоге Бородина подробно рассказывает о путешествии. Она уже успела обойти почти весь город и найти дом, где снимали ее любимый турецкий сериал — «Черная любовь».

После нескольких дней в Стамбуле пара поехала в другое сказочное место — в Каппадокию, которая славится парадами из воздушных шаров и отелями в скалах. Ксения ехала в это место не только, чтобы полюбоваться неповторимыми видами, но и сделать снимки на память.

Бородина запланировала фотосессию на рассвете, для чего встать с постели пришлось крайне рано.

«Прекрасная поездка, это какое-то волшебное место Каппадокия. Чтобы увидеть Шары и сделать красивые фото, надо встать в 3.20 утра, собраться и в 4.30 выезд. Это мой самый сон, я вот теперь думаю, как мне собраться с силами и сделать это все» — написала о своем путешествии в блоге телеведущая.

Ксения переживала, что не сможет проснуться так рано. Но в итоге переселила себя и в награду получила волшебные фото, одно из них уже есть в ее блоге. На снимке она буквально накрывает красным платьем скалистую Каппадокию.

«Фото передает твой характер! Горишь!» — написала поклонница ведущей.

По словам Бородиной, сделать столь яркие снимки было непросто. Для этого ей понадобилась большая команда людей.