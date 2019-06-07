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Дима Билан признался, что консультируется с личным астрологом 

Вечерняя Москва + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан рассказал журналистам, что время от времени обращается за консультациями к одному и тому же астрологу.
По словам исполнителя, недавно звездочет предсказал ему будущее композитора. Билан признался, что действительно пишет музыку, но пока не планировал включать ее в свои собственные песни.
Кроме того, Дима Билан поведал, что увлекается китайской философией ба-цзы. Это разновидность фэн-шуй, которая помогает предсказать судьбу человека по дате его рождения. Певец отметил, что эта древняя практика действительно очень помогает ему в жизни, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России, выйдя на сцену за наградой на костылях.
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