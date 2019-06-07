Рэпер Гуф госпитализирован с травмой плеча

Поклонники Гуфа всерьез обеспокоены состоянием его здоровья. Рэпер не скрывает, что попал в больницу с травмой плеча, но не рассказывает, что именно с ним произошло. Не комментируют случившееся и в его окружении.

В Instagram Алексея Долматова опубликовано фото из больничной палаты. На снимке певец, с улыбкой глядя в камеру, демонстрирует забинтованное плечо. При этом на кисти Гуфа прикреплен катетер для капельницы.

«Подбит, но не убит»,

«Что с тобой, Леха Долматов?»,

«Выздоравливай»,

«Лех, пулевое?»,

«Кто тебя погрыз, Алеша?»,

«На мопеде упал?»

— теряются в догадках подписчики звезды.

Журналистам удалось связаться с ассистенткой Гуфа Анастасией. Представитель рэп-исполнителя отказалась объяснить, что же с ним произошло.

«Комментарии не даем», — коротко сообщила помощница Долматова телеканалу «360».