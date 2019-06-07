Поклонники Гуфа всерьез обеспокоены состоянием его здоровья. Рэпер не скрывает, что попал в больницу с травмой плеча, но не рассказывает, что именно с ним произошло. Не комментируют случившееся и в его окружении.
В Instagram Алексея Долматова опубликовано фото из больничной палаты. На снимке певец, с улыбкой глядя в камеру, демонстрирует забинтованное плечо. При этом на кисти Гуфа прикреплен катетер для капельницы.
«Подбит, но не убит»,
«Что с тобой, Леха Долматов?»,
«Выздоравливай»,
«Лех, пулевое?»,
«Кто тебя погрыз, Алеша?»,
«На мопеде упал?»
— теряются в догадках подписчики звезды.
Журналистам удалось связаться с ассистенткой Гуфа Анастасией. Представитель рэп-исполнителя отказалась объяснить, что же с ним произошло.
«Комментарии не даем», — коротко сообщила помощница Долматова телеканалу «360».
В октябре прошлого года Гуф был госпитализирован с переломами ребер и сотрясением мозга. Оказалось, что травмы певцу нанес охранник клуба, куда рэпер приехал выступить на вечеринке сына владельца миллиардного состояния Игоря Сосина. Адвокат Алексея Серей Жорин назвал инцидент спланированным нападением, но в итоге стороны решили не доводить конфликт до суда и уладили разногласия в частном порядке. Жорин же заявил впоследствии, что драка не имеет никакого отношения к Сосину, сообщал «СтарХит».