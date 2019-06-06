80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина испытывает серьёзные проблемы со здоровьем после госпитализации её мужа Бари Алибасова. Диетолог Марият Мухина сообщила, что у женщины обострилась мерцательная аритмия.
Актриса уже давно жалуется на слабое здоровье. В начале 2019 года Шукшина была помещена в стационар из-за повышенного давления, сообщает StarHit.
Известно, что 4 июня ее супруг Бари Алибасов попал в больницу с отравлением химической жидкостью для очистки труб.
Ранее News.ru сообщал, что продюсер и композитор Бари Алибасов находится в тяжёлом состоянии. Его погрузили в медикаментозный сон, сообщил участник группы «На-На» Владимир Политов. Он добавил, что пациент не в коме, ему просто требуется отдых.