Жена Бари Алибасова пожаловалась на плохое самочувствие

80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина испытывает серьёзные проблемы со здоровьем после госпитализации её мужа Бари Алибасова . Диетолог Марият Мухина сообщила, что у женщины обострилась мерцательная аритмия.

Актриса уже давно жалуется на слабое здоровье. В начале 2019 года Шукшина была помещена в стационар из-за повышенного давления, сообщает StarHit.

Известно, что 4 июня ее супруг Бари Алибасов попал в больницу с отравлением химической жидкостью для очистки труб.