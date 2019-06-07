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Малышева пожаловалась ханжество и лицемерную добродетель в России 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Елена Малышева напомнила РИА ФАН, что современная действительность — это эпоха хайпа, когда многим людям необходимо на чем-нибудь хайпануть.
Подобные соображения Малышева озвучила в связи с критикой, которая периодически обрушивается на передачу «Жить здорово!», где некоторые эпизоды вызывают у общественности легкое недоумение, а иногда и жесткий негатив. В частности, речь идет о «танцующей матке» и «процедуре обрезания».
«Вы знаете, в России так много ханжества, вот этой лицемерной добродетели. Сегодня все направо и налево ругаются матом, а я вот просто не могу этого слышать. Но если ты говоришь слово «матка», то, получается, вроде бы как становишься распущеннее и бескультурнее всех этих людей», — призналась телеведущая.
Она добавила, что хайп привлекает всеобщее внимание и у людей появляется возможность попиариться за счет других. Есть и такая категория зрителей, которым кажется, будто на телевидении только этим и занимаются. Малышева заверила, что подобное происходит от силы несколько раз в год.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , РИА ФАН
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