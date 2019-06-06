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Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери 

Teleprogramma.pro + ещё 4 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Александр Головин запомнился зрителям по сериалу «Кадетство» и фильму «Ёлки». Бывшая возлюбленная актёра Светлана Белогурова родила дочку, однако Головин отказывался признавать отцовство и оказывать материальную помощь. Тогда Белогурова стала участницей популярных ток-шоу и заручилась поддержкой Кати Гордон в суде.
6 июня Щелковский городской суд Московской области после проведения ДНК-текста признал, что Головин является отцом дочери Белогуровой. Актёру придётся признать маленькую Оливию своей наследницей и выплачивать алименты, передаёт портал Super.
Попытки Светланы Белогуровой привлечь нерадивого отца к содержанию ребенка долгое время оставались неудачными. Экс-возлюбленная жила с маленькой дочерью у подруги Головина Настасьи Самбурской. Позже актриса выгнала Белогурову из квартиры. Ранее Самбурская заявляла, что девушка зачала ребенка от актёра в состоянии наркотического опьянения.
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Шоу-бизнес , Катя Гордон , Александр Головин , Настасья Самбурская
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