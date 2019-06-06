Близкие Алибасова опровергли новость о его новом завещании

Близкие Бари Алибасова отреагировали на новость о том, что продюсер составил новое завещание. По их словам, это невозможно, поскольку музыкант до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

Я не знаю, откуда эта информация, потому что со вчерашнего вечера он в себя не приходил. И вчера днём кроме Лидии Николаевны, насколько я знаю, к отцу никого не пускали, — рассказал Teleprogramma.pro его сын Бари Алибасов-младший.

Он уточнил, что после звонка отца от за 7 минут добрался до его дома, а затем сопровождал его по дороге в больницу. Уже на тот момент продюсер не мог говорить из-за ожога гортани.

О новом завещании композитора ничего не слышал и его адвокат Сергей Жорин . Он усомнился в достоверности этой информации.

На 99,9% я уверен, что, если бы у него были какие-то юридические вопросы, он позвонил бы мне. Когда у него возникали какие-то сложности, он всегда обращался ко мне за помощью. Так что информация о том, что он переписывал завещание — это, наверное, всё же из области фантастики, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Алибасов, который оказался в реанимации одной из столичных клиник, написал новое завещание. Об этом якобы сообщил пиар-директор музыканта Вадим Горжанкин.