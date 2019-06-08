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Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу "Голос. Дети", будет новый сезон, заявил РИА Новости генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшим 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно — все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.
"Будут (ред — новые сезоны) конечно… конечно, будет новый сезон", — сказал Эрнст РИА Новости в ответ на вопрос, не планирует ли канал закрывать шоу.
После того, как победительницей шестого сезона проекта была объявлена дочь Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, многие зрители и пользователи сети заподозрили, что 56,5% голосов в зрительском голосовании девочка получила с помощью "накрутки".
Позже Первый канал, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB, решил аннулировать результаты финала шестого сезона.
Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим.
В спецвыпуске шоу, где приняли участие все финалисты сезона кроме самой Абрамовой, Эрнст сообщал, что музыкальное телешоу "Голос" будет продолжено, и объявил, что победителями прошедшего сезона "Голос. Дети" стали все финалисты, включая Микеллу Абрамову.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Константин Эрнст , Первый канал , РИА Новости
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